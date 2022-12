Kaks koroona sümptomit annavad olulist teavet immuunvastuse kohta

Vahetult pärast pandeemia algust ilmnes, et osa Covid-19 nakkusega inimestest kaotas maitsemeele ja/või lõhnataju. Algselt sellised teated meditsiinitöötajaid ei üllatunud, sest paljud viirusnakkused põhjustavad lõhnataju ja maitsemeele mõningast kaotust. Varasemad uuringud on näidanud, et see on tingitud sellest, et infektsioonid põhjustavad sageli ninaõõnes ägedat põletikku.