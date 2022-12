Puusa- ja põlveliigese asendamise raviteekond muutub

Töörühma kuuluva Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeediakliiniku juhi ja Eesti Ortopeedia Seltsi juhatuse liikme Katre Maasalu sõnul on ortopeedidel suur huvi panustada, et patsiendi raviteekond ja ootejärjekord oleks paremini organiseeritud ning nad jõuaksid operatsioonini kiiremini ja lihtsamini. «Juhtprojektid on tõhus viis, kuidas selles suunas liikuma hakkamiseks kõiki osalisi mobiliseerida ja vajalikke muutusi käivitada. Kõige olulisem erinevus hakkab olema operatsioonijärjekorda lisamise tingimustes ehk täidetud peab olema kolm peamist kriteeriumi: patsient vajab operatsiooni, sest muu ravi enam ei aita; patsiendi tervis on korras ja ei esine vastunäidustusi; patsient on valmis operatsioonile tulema,» selgitas Maasalu.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Reet Laidoja sõnul tekib endoproteesimise uue standardi järgi kõigil osapooltel selgem ülevaade, keda on põhjust operatsioonile suunata, millistel tingimustel on operatsioon näidustatud ning kes sellest suuremat kasu võivad saada. «Hea meel on tõdeda, et need tingimused on ühtlustatud ja teiste raviteekonnal kaasas olevate spetsialistidega läbi räägitud. Samuti on kokku lepitud eri spetsialistide vastutusalad kogu teekonnal. Endoproteesimisele suunates ei hinnata mitte ainult patsiendi liigese seisukorda, vaid inimest kui tervikut, arvestades ka tema kaasuvaid seisundeid, mis võivad õigete valikute tegemisel samuti määravaks osutuda. Oluline on, et protsessi käigus hinnatakse, mil määral inimene on operatsioonist kasu saanud,» lisas töörühma liige dr Laidoja.