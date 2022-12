TERVISEKOMPASS ⟩ Mis peitub jõulude särava maski taga?

2022 on olnud sündmusterohke aasta, mis on tekitanud palju stressi nii täiskasvanutes kui ka noortes. Nüüd on jäänud veel üle elada aasta kõige ilusam aeg - jõulud.

Kuuse toomine ja ehtimine, kodu kaunistamine jõulutulukestega, kingituste ostmine ja pakkimine, jõulusöögi valmistamine ja lähedastega koos olemine - seda kõike on pikisilmi oodatud. Jõuluaeg toob kogu perekonna ühise laua taha ja ideaalis peaks see olema helge ja rõõmus aeg. Kahjuks pole see alati nii.

Väsimus ja masendus võib tekkida üksnes sellest, milline peab üks õige kink olema. Lisaks võib tekitada ärevust teadmine, et kingipakki lunastades tuleb luuletuse, laulu või muuga esineda. On inimlik, et stressirohkel ajal võivad emotsioonid «üle keeda» ning siis öeldakse asju, mida päriselt ei mõelda. Nii on konfliktid ja erimeelsused kerged tekkima.