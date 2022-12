Viit või enamat ravimit võtvad patsiendid vajavad nõustamist

Vigu ravimite määramisel, väljakirjutamisel või apteegist väljastamisel tekib samuti kõige sagedamini just siis, kui patsiendil on raviskeemis ravimeid palju – mida rohkem ravimeid, seda sagedamini. «Ühe-aastase jälgimisperioodi jooksul kogevad taolisi ravimivigu vähemalt korra 30 protsenti viit või rohkemat ravimit kasutavatest patsientidest. Kui ravimite arv raviskeemis tõuseb aga kümneni või kõrgemale, on ravimivea esinemise tõenäosus ühe aasta jooksul juba 47 protsenti,» rääkis Tuula.

Ka ravisoostumus ehk patsiendi nõusolek ja tahe arsti määratud ettekirjutusi täita on üldiselt madal ning on teada, et ligi 55 protsenti hulgiravimikasutajatest ei järgi oma raviskeemi õigesti.