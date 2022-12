Tee uuel aastal üks oluline otsus ja ela tänu sellele tervislikumat elu

«Nikotiinist loobumiseks sobib küll iga päev, kuid varasemad kampaaniad on näidanud ühistegevuse tõhusat mõju. Möödunud aastal tunnistas koguni seitse protsenti kampaaniat märganutest, et neil õnnestus kampaania mõjul suitsetamisest ka loobuda,» julgustab loobumisteekonda ette võtma TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Veerpalu.

Tema sõnul on edukaks loobumiseks tähtsaim tubakatarvitaja isiklik motivatsioon, mis võib olla väga erinev. «Kes tunneb muret tervise, kes välimuse pärast, keda häirib katkendlik uni, keskendumisraskused või võimetus oma sportlikku potentsiaali realiseerida – nüüd on hea võimalus loobumise otsus teha ja kontroll oma elu üle tagasi võtta. Kampaania juhtmõte «Mulle aitab!» peegeldab erinevaid negatiivseid mõjusid, millest nikotiinist loobumisega võitu saada soovitakse,» räägib Veerpalu.

Mürgised ja sõltuvusttekitava toimega on kõik nikotiinisisaldusega tooted

Kui tavasigarette suitsetatakse üha vähem, siis kiirelt tõuseb uudsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajate arv. Levib ekslik arusaam, et need on nikotiini ja tubaka tarvitamiseks paremad alternatiivid. Kinnitust ei ole leidnud ka asjaolu, et moodsamad tooted aitaksid sigaretisuitsetajal lõplikult nikotiinitarvitamisest loobuda.

«See kõik on tubakatööstuse turundustöö, kuid tegelikkuses toimib nikotiin ikka ühtmoodi – nii suitsu või aurumahviga kopsu tõmmates, huuletubakana igeme vahel või tsellofaanpakendis nikotiinipadjakese kaudu,» selgitab TAI vanemspetsialist ja lisab, et seetõttu ei kasutata eelolevas kampaanias enam ka varasemat nimetust «Sigarexit», mis viitab eelkõige tavasigaretile.

Nikotiini sisaldavad kõik tubakatooted, nagu näiteks tavasigaret, kuumutatav tubakatoode ja huuletubakas. Nikotiinisisaldusega on ka tubakatoodetele sarnaselt kasutatavad tooted nagu e-sigaret ja nikotiinipadi. Ei ole vahet, millist toodet tarbitakse, sõltuvuse oht on igal juhul olemas. Nikotiin on üks enim sõltuvust tekitavaid aineid, mis on võrreldav heroiini, kokaiini või alkoholi sõltuvusega. Ehkki nikotiini võidakse kiire hetkelise õnnetunde tekkimise tõttu pidada lõõgastavaks, on see oma olemuselt erguti, mis tõstab vererõhku ja suurendab ärevust.