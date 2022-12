Kuidas peatada kroonilise põletiku nõiaring

Meie immuunsüsteemi toimimise ja kogu keha eneseparandamisvõime oluliseks osaks on kiire ja tõhus põletikuprotsess. Võitlus viiruste, bakterite, parasiitide ja isegi kasvajate tekke vastu käib läbi suuremate või väiksemate ägedate põletikuprotsesside - kusjuures me ei pruugi neid põletikke alati isegi tajuda. Kuid selleks, et keha põletikuga õigesti hakkama saaks ja seda õigesti juhiks, vajab ta suurt jõu ja varude tagavara.

Kui põletik jääb kuudeks vinduma ning muutub krooniliseks, siis on see kehale äärmiselt kurnav. Selline põletik võib viidata meie keha rünnakule iseenda vastu ehk autoimmuunsele protsessile ning tihti on raske öelda, kumb on põhjus ja kumb tagajärg. Eriti, kui mängus on geneetilised eelsoodumused. Sarnane lugu võib olla kasvajate, rasvumise, stressiga, diabeediga, reumaatiliste haigustega. Seega on vaja kroonilise ja enesehävitusliku põletiku hooratas seisma panna.