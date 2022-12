Tervet keha katvate haavanditega Natalja ainus võimalus saada terveks on kallis ravi Iisraelis

Tema päevad mööduvad valuliselt sidemeid vahetades, sest tema keha on kaetud haavanditega, mis ei parane. Noor naine on pidanud tervisekahjustuste tõttu pooleli jätma doktorantuuri. Ta on juba aastaid otsinud ravivõimalusi ning viimaks leidnud ühe Iisraeli haigla, kus lubati teda aidata, kuid ravi eest maksmine käib Nataljal üle jõu.

Natalja lugu on varasemalt meedias mitu korda kajastatud, näiteks Tartu Postimehes. Tänu 2020. aasta detsembris valminud TV3-e heategevussaatele «Inglite aeg» koguti piisavalt annetusi, et Natalja sai pärast koroonakarantiini lõppu Iisraeli konsultatsioonile.

«04.02.2022 olin Dr. Tal Zaale juures konsultatsioonil Tel Avivis,» räägib Natalja. «Kõige olulisem oli see, et arst ütles mulle: «Me võime Teid aidata!» Need sõnad olid kõige tähtsamad, kuna kartsin väga, et vastuseks tuleb ei. Soomes, Türgis, Itaalias ja Hispaanias vastasid arstid, et nad ei saa mind kuidagi aidata. Ravi Tel Avivis on minu viimane šanss.»

Dr. Tal Zaale soovib, et Natalja tuleks esmalt kaheks nädalaks haigla statsionaari. Tuleb välja selgitada, miks on haigus nii agressiivne ning aidata haavanditel kinni kasvada. Kliinikumist tuli paber, kus on kirjas, et ravi ja statsionaaris olemine läheb maksma u. 40 000 dollarit.