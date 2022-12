Peaasi.ee saab uuel aastal pakkuda Peahea nõustamist 1000 noorele

«Kriisiaastad on jätnud noorte vaimsele tervisele sügava jälje. Hinnanguliselt vajaksid vaimse tervise tuge suisa pooled noortest inimestest, tavaliselt kogevad nad meeleolulangust, ärevust või vaimset kurnatust. Praegu ei ole vaimse tervise abi noortele piisavalt kättesaadav ning see toob kaasa probleemide süvenemise, mis omakorda tähendab suuremat survet ülekoormatud tervishoiusüsteemile. Peame astuma suuremaid samme, et noored saaksid pingetega toime tulla, end hästi tunda ning ühiskonnas panustada,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.