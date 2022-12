Mida pidada silmas lapsele jõulukingitusi valides?

Lastele jõulukinke tehes pea nõu lapsevanematega. Kingitust valides tuleb silmas pidada mänguasja sobivust lapse vanusele. Oluline on jälgida, et mänguasjast ei pudeneks väikesi osi, ei oleks teravaid servi, pikki paelu jms. Kingi avamise järgselt tuleb eemalda kilepakend ja muud pakendi osad, et need ei põhjustaks lapsele lämbumisohtu.

Patareidega mänguasjade puhul on oluline, et patareisahtel peab olema avatav vaid tööriistaga. Laste jaoks on kõige ohtlikumad nööppatareid, mis lähevad neelates kergelt alla ning nende kadumist ei pruugi kohe märgata. Raskematel juhtudel on söövituskahjustus ilmnenud juba ühe tunni möödudes. Kui kahtlustad, et laps on patarei alla neelanud, on oluline esimesel võimalusel haiglasse pöördumine. Patarei olemasolu seedetraktis on röntgenpildiga kergesti määratav. Vajadusel saab nõu pidamiseks ööpäevaringset helistada mürgistusinfoliinile 16662. Kui eralduvad mänguasja osad on sattunud lapse hingamisteedesse, helista koheselt 112!