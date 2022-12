Proviisor teeb selgeks, kas põletushaav vajab paranemiseks õhku

Kui aga tegemist on suurema või sügavama põletusega, peaks pärast esmaabi andmist pöörduma arsti poole. «Haiglasse tuleb viivitamatult pöörduda ka siis, kui tegemist on imiku või vanuriga, aga ka siis, kui põletus asub näo-, käe-, jala- või suguelundite piirkonnas, samuti ringpõletuse korral,» toonitas Karjagina.

Kas haav vajab õhku?

Kui sageli arvatakse, et haav vajab paranemiseks õhku, siis tegelikult pole see haavale sugugi hea. «Sagedane haava nn tuulutamine või õhutamine ei ole hea, kuna see aeglustab paranemise protsessi,» toonitas ta.

Kuidas haava hooldada?

Kergemate põletuste puhul on väga oluline haava jaheda vee all jahutada. Siiski ei tähenda see, et jäisem vesi mõjub haavale paremini. «Vesi võiks olla umbes 20 kraadi ning jahutada võiks 15–20 minutit järjest. Kindlasti ei tohi kasutada lund ega jääd, sest külm põhjustab veresoonte ahenemist ja aeglustab jahutamise protsessi,» märkis ta.