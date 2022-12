Teadusnõukoda jätkab nõustajana sotsiaalministeeriumis

Teadusnõukoja juht professor Toivo Maimets tõdes, et teadusnõukoda on oma ala tippasjatundjatest koosnev meeskond, kes tänu aasta jooksul välja kujunenud heale interdistsiplinaarsele koostööle suudab kiiresti koondada ja mõtestada suurt hulka teadusinformatsiooni.

«Igas teadlases on olemas soov vajadusel oma rahvale appi tulla, eriti taoliste kriiside tingimustes. Kuna Covid-19 pandeemia ei ole veel maailmas kaugeltki lõppenud ja hooga on tõusmas RS- ja gripiviiruse laine, siis on täiesti loomulik, et teadusnõukoda nõustus hea meelel seni eduka koostöö jätkamisega,» selgitas Maimets.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri doktor Heidi Alasepa sõnul on Covid-19 kriisi üleriigiline strateegiline juhtimine olnud suvest saadik sotsiaalministeeriumi vastutus. Seepärast on teadusnõukoja liikumine sotsiaalministeeriumi kriisijuhtimisele lähemale loogiline samm.

«Meie valdkonnal on tekkinud iganädalane, sisuline ja väga hea koostöö teadusnõukojaga. Teadusnõukoda on olnud proaktiivne Covid-19 uute teadusuuringute ja -info meieni toomisel. Oleme saanud kiireid ja ülimalt asjatundlikke vastuseid Covid-19 kriisi haldamisel tekkinud küsimustele alates maskitõhususe uuringutest kuni riskirühmade PCR masstestimise lõpetamiseni välja. Teaduse ja poliitikakujundamise koostöö ühiskonda suurel määral mõjutavate otsuste tegemisel on väga normaalne ja kaasaegne. On hea teada, et üleilmses pandeemias tugineme parimatele teadmistele ning selle taustal arendatakse ja ergutatakse teadust. Oleme seeläbi ka targemad ja krapsakamad kui viirus ja võidame selle sõja,» kommenteeris Alasepp.