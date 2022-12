Gripilaadsed sümptomid võivad viidata hoopis kopsupõletikule

Kopsupõletiku tunnusteks on palavik, köha, nõrkus, torkiv valu rinnus, mida on eriti tunda sissehingamisel ja köhimisel. Tekib rögaeritus. Röga võib olla mädane, mõnikord pruunikas, roostekarva. Selgelt väljendunud on need sümptomid lobaarse pneumoonia puhul. Ulatusliku põletiku korral kaasneb hingeldus ning võib esineda ka minestamist vererõhu languse tagajärjel. Torkiv valu rinnus annab märku kaasnevast kopsukelmepõletikust.