USA osariigis oli poolte vähisurmadega seotud üks tegur

«See on peaaegu kaks korda rohkem, kui varem hinnati 2014. aasta andmete põhjal tehtud uuringus,» ütles California vähiregistri uurija Frances Maguire, kes on uuringu juhtivautor. «Siiski usume, et see on täpsem esitus, kuna tubakatarbimise andmed pärinesid otse vähihaigetelt patsientidelt, mitte ei tuginenud üldistel elanikkonna küsitlustel põhinevatel hinnangutel. See uuring on ka 12 tubakaga seotud vähi kohta.»