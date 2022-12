Lapse palaviku alandamiseks saab siirupite asemel kasutada teisi ravimvorme

Ka teiste ravimite tarneraskuste puhul saab enamusel juhtudel leida patsiendile alternatiivse raviplaani. Ilma otsese vajaduseta ravimite varusse ostmine ei ole mõistlik, sest ravimid aeguvad. Samuti halvendab see ravimite kättesaadavust patsientidele, kel arstimeid parasjagu tegelikult vaja on.

Viimastel nädalatel on ajakirjanduses kajastatud mitmete ravimite tarneraskusi. Lapsevanemate seas on enam muret tekitanud palavikku alandavate ja valuvaigistavate siirupite nappus. Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane kinnitab, et kindlasti ei olda olukorras, kus lapsed jääksid ravita. Valuvaigistite ja palavikku langetavate ravimite valik on apteegis suur ja enamus neist on laialt saadaval. «Soovitame pöörduda apteeki ja koos apteekriga leida sobiv asendus. Siirupi asemel sobivad väikelastele raviküünlad, tablette on saadaval mitmes tugevuses ning neid saab vajadusel poolitada,» ütleb Rootslane.