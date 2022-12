Farmatseut selgitab: kuidas mõjutab toidulaud silmade tervist

A-vitamiini rikkad toidud on porgand, maguskartul, tomat, maks ja piimatooted. E-vitamiin aga pidurdab rakkude vananemist ning on kapillaaride seinu tugevdava toimega. E-vitamiini leidub päevalilleõlis ja -seemnetes, samuti erinevates pähklites. C-vitamiin aitab lisaks antioksüdantsetele omadustele kaasa ka kollageeni kui olulise ehitusvalgu moodustumisele organismis. Lisaks tugevdab C-vitamiin võrkkesta kapillaaride seinu tagades samas nende elastuse. C-vitamiini sisaldavad eelkõige värsked puu- ja köögiviljad ning marjad.

Antioksüdandid on omavahelises sünergias ehk tugevdavad teineteise toimet, seega on soovituslik manustada antioksüdantidest koosnevaid komplekspreparaate. Uuringud on näidanud, et antioksüdandid võivad aidata ennetada kollatähni kärbumist ja kae teket ning süvenemist. Lisaks on antioksüdantidel ka immuunsüsteemi normaalset talitlust tagav toime.

Silmade heaolu toetavad ka mikroelemendid nagu seleen ja tsink. Seleenil on oluline roll E-vitamiini ainevahetuses – see tagab vitamiini imendumise organismis. Seleenil on lisaks ka verevarustust, sealhulgas silmade verevarustust parandav toime.

Tsink aga aitab kaasa rakkude normaalsele arengule ning toetab limaskestade töövõimet. Lisaks aitab tsink A-vitamiinil toota pigmenti, mille nimeks on melaniin ning mis kaitseb silmi ultraviolettkiirguse eest. Tsinki leidub küll suurel hulgal võrkkestas, kuid organism seda mikroelementi ise ei tooda, seega peab seda saama toidust ning toidulisanditest. Tsinki ja seleeni sisaldavad erinevad pähklid, seemned, täisteraviljad ja maks, lisaks kalad ja mereannid.

Kindlasti on silmade tervise hoidmisel olulisel kohal ka oomega-3-rasvhapped eikosapentaeenhape ehk EPA ja dokosaheksaeenhape ehk DHA. DHA on silma võrkkesta peamine struktuurne komponent ning on vajalik nägemisfunktsiooni säilitamiseks kogu elu vältel. Oomega-3-rasvhapetel on limaskesti niisutavad ja põletikuvastased omadused. Oomega rasvhapete rikkad toidud on erinevad kalad nagu makrell, lõhe ja heeringas, taimsetest allikatest leiab oomega-3e linaseemnetest ning tšiiaseemnetest.