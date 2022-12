7 viisi, kuidas liiga soolane toit tervisele liiga teeb

Liigne soolatarbimine võib mõjutada nii aju, neerude kui ka südame-veresoonkonna tööd, vahendab Health24. Näiteks on sool üsna tõsine murekoht insuldi ja infarkti tekkel Lõuna-Aafrikas. Maailma terviseorganisatsioon soovitab tarbida mitte enam kui viis grammi soola päevas.

Aju. Meditsiiniajakirjas Journal of Nutrition, Health and Aging avaldatud uuringus selgus muuhulgas, et kõrge soolasisaldusega toit võib häirida aju kognitiivseid funktsioone, seda eriti vanemate inimeste hulgas.