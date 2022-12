Terviseeksperdid õpetavad, kuidas gripi kulgu leevendada ja millal teha kiirtest

Südameapteegi farmatseut Helika Sikk tõdes, et hoogsalt alanud viiruste hooaeg on mõjutanud ka apteekide varusid. «Inimeste teadlikkus oma tervise suhtes on võrreldes mõne aasta tagusega suurenenud. Sellele on kindlasti oma mõju avaldanud Covid-aastad, mis tõi kaasa harjumuse koduste antigeeni kiirtestide kasutamiseks,» ütles farmatseut. Tema sõnul on gripitestide müük sel aastal mitmekordistunud ning see tõi ajutiselt kaasa ka kiirtestide defitsiidi.

«Novembri lõpust alates hoogustus gripi kiirtestide müük järsult ning detsembri kahe esimese nädala jooksul osteti Südameapteegist ära kuue kuu varu jagu teste,» selgitas Sikk, miks apteekides testivaru lõppes. «Täna jõudis aga Eestisse uus kogus kolmikteste, mis tuvastab ühe korraga nii SARS-Co-2 kui ka A- ja B-gripi antigeeni. Mõne päeva jooksul jõuavad need ka kõikidesse Südameapteekidesse üle terve Eesti,» ütles Sikk.

Farmatseudi sõnul on väga tervitatav, et inimeste huvi Covid-19 ja gripitestide vastu on suur - enne pidusid ja suuremaid kogunemisi aitab kiirtestimine kindlasti kaasa haiguse leviku pidurdamisele. «Kindlasti tasub enne lähedastega ühise jõululaua taha istumist ka väiksemate sümptomite korral teha kolmiktest, et olla kindel, et külla minnes ei viida kaasa ka ebameeldivat viirust.»