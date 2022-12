Nende tervisemuredega saad eelseisval pühadeperioodil arsti poole pöörduda ka digitaalselt

Seksuaaltervisest privaatselt, ausalt ja avatult

Mida teha olukorras, kus rasestumisvastase vahendi võtmine on ununenud? Millal oleks vajalik SOS-tableti manustamine või kuidas kiiresti pikendada beebipillide retsepti? Kõigi nende küsimustega saab pöörduda Digikliiniku arsti poole. Vahel on seksuaaltervise teemad ja küsimused suguhaiguste kohta sellised, mida ongi lihtsam arstiga arutada kaugvastuvõtul. Dr Liikane selgitab, et kuna suguhaigused kulgevad sageli ilma sümptomiteta, tasub konsultatsioonile pöörduda väiksemagi suguhaiguse kahtluse korral ja testimisele minna alati pärast kaitsmata suguühet juhupartneriga. «Sagedasemad uuringud, millele patsiente saadame, on klamüüdia-, gonorröa- ja HIV-test. Laboratoorselt kinnitatud suguhaiguste puhul saab ravi alustada juba kaugvastuvõtul.»

Retseptid saavad pikendatud, haigus- ja hoolduslehed avatud

Mõnikord juhtub, et õhtul enne välisreisile minekut meenub, et unustasite paluda arstilt retseptipikendust või avastate lennujaamas, et ravimid on jäänud maha. Teinekord tabab haigus vahetult enne reisi algust ja oleks vaja perearst võimalikult kiiresti kätte saada, et ta reisikindlustuse jaoks haigestumise tõendi kirjutaks. Sellistel hetkedel on asukohast sõltumatu ja kiire digisuhtlus arstiga eriti vajalik lahendus, et saada dokumendid õigeks ajaks korda.