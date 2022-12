Põhjused, miks pohmell tekitab ärevust ja masendust

Kuigi enamasti tarvitatakse alkoholi rõõmsatel sündmustel ning meeleolu tõstmiseks, lõpeb alkoholiga liialdamine vahel stressi, ärevuse või isegi süütundega, kirjutab Men’s Health. Pole ka ime, et alkoholitarvitamisega ärevus kaasas käib – ilmselt on nii mõnigi inimene peojärgsel hommikul ärgates mõelnud, kas ta ütles või tegi midagi kohatut. Ka kliiniline psühholoog Moe Gelbart kinnitas, et ärevus rumala käitumise tõttu on sage nähtus.

«Esineb palju käitumismustreid, mis langetavad meeleolu ja teevad vahel ärevaks. Inimesed tunnevad, et olid kontrolli alt väljas ning mõtlevad, mida kõike nad ära tegid,» kirjeldas ta.

Tuleb meeles pidada, et kehal pole lihtne alkoholi lagundada ja kehast välja toimetada, mistõttu on ka loogiline, et pärast suurt joomingut oled kurnatud. Alkoholi taluvustase küll varieerub, kuid Gelbarti sõnul on korraga alates nelja alkoholiühiku tarbimine juba igaühele kahjulik. Ka joomisele järgneva ärevuse kohta tuleb öelda, et seda enamasti ei esine pelgalt paari, vaid palju rohkemate jookide tarbimise järgselt.