Teistmoodi jõululaud: proovi taimseid verivorste

Võta nori leht, määri karedamale poolele ühtlaselt umbes 1,5 supilusikat täidist. Keera leht pikaks vorstikeseks. Jätka, kuni täidis on otsas. Määri vorstikesed pealt õliga ja aseta kuuma ahju 200 kraadi juurde umbes 15 minutiks küpsema. Jälgi, et vorstid katki ei küpseks. Kui see hakkab juhtuma, võta need kohe ahjust välja, sest selleks ajaks on need kindlasti valmis. Katkiküpsenud vorstid on endiselt väga maitsvad, lihtsalt mitte nii nägusad.