Mis muudab huuled katkiseks ja kuivaks, kas külm ilm või vitamiinipuudus?

Kindlasti soodustab huulte kuivust sügis-talvine kütteperiood. «Radiaatorid magamistoas ning konditsioneer autos või kontoris muudavad õhu ning seeläbi ka naha kuivemaks,» selgitab Benu kosmeetikakonsultant Kreete Põlme. «Huulte õrn nahk ja suu limaskest on ühtlasi esimene koht, kus vedelikupuudus endast märku annab.»

Kuiv suu ja huuled soodustavad pragude ja lõhede tekkimist ning naha narmendamist. Selle tulemusel on inimesel ebamugav või valus ning huuled võivad hakata veritsema.

Miks tekivad suunurkadesse lõhed?

Kui lõhed tekivad suunurkadesse, võib selle taga olla mõne vitamiini puudus. «Tavaliselt soodustab lõhede teket B2-vitamiini ehk riboflaviini puudus, aga lõhede põhjuseks võib olla ka rauapuudus,» räägib Põlme. Parimad B2-vitamiini allikad on maks, pärm, mandlid, keedetud vuti- ja kanamunad, kõrvitsaseemned ja lehtkapsas. Mitmekülgselt toitudes peaks inimene selle toidust kätte saama.

Naha ja limaskestade normaalseks funktsioneerimiseks on olulised ka teised B-grupi vitamiinid,samuti C- ja A-vitamiin. «Selleks et tagada organismile vajalikud toitained ja vältida nahaprobleeme, peaks sööma iga päev toite viiest põhilisest toidugrupist: teraviljad, puu- ja köögiviljad, piimatooted, liha ja kala ning pähklid-seemned,» soovitab Põlme.