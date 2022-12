Toidutehnoloog: verivorsti valides uurige esmalt koostisaineid

Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tunnustatud kokk Marko Kokmann soovitab verivorsti ostes lugeda selle pakendil olevat koostisainete loetelu, et teha vahet naturaalsel ja verivorsti-laadsel tootel. Etiketil peab olema kirjas, kas verivorsti valmistamisel on kasutatud ehtsat verd, sea- või lambasoolt või hoopis kollageeni kunstkesta. Samuti on toodud välja lisaainete loetelu.