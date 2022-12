Jaak Mae ja Magnus Kirt annavad nõu talvisteks suusatreeninguteks

Kindlasti on hea võtta suusatama kaasa ka lapsed. Kääriku ringid algavad kilomeetrist, mis on paras väiksematele. Perega suusatajatele soovitab Mae veel Tehvandi staadioni, kus ringe saab iga pereliige teha erineva tempoga. «Saad ise omas tempos sõita ja lastel silma peal hoida,» annab ta nõu ja lisab, et Tehvandi puhul on eeliseks kelgumäed keskuse juures. Kui pisemad väsivad, saavad nad vahelduseks kelgutada.

Suusatajad Tõrvas Foto: Sven Zacek

Kahekordne aasta meessportlane, odaviskaja Magnus Kirt on alati esile tõstnud oma Tõrva päritolu ja tunnustanud kohalikke võimalusi sporditegemiseks. Kirti meelest on üks mõnus trennitegemise viis libiseda suuskadel mööda Tõrva valgustatud terviseradu. Seda mäletab ta juba lapsepõlvest, kuid kohaliku elu edenedes, eriti viimasel ajal, on rajad saanud ametlikule kuurortlinnale omase lihvi.

Tõrva parkmetsas on kokku 11,1 kilomeetrit mõnusaid kõnni-, jooksu- või suusaradu. Suusatajatele on kolmes pikkuses võimalused loodud: 1; 1,4 ja 6,6 kilomeetrit, millest 2,5 kilomeetrit on valgustatud, et ka pimedal ajal saaks trenni teha.

«Suusatamiseks on hetkel mul vähem aega jäänud, sest kergejõustiku alal on trenni iseloom talviti teine, kuid noorena sai Tõrvas suusakilomeetreid ikka kogutud ja suveks põhja laotud,» kõneleb Kirt kodukandi suusaradadest. Ta arvates on Tõrva rajad mõnusad kogupere rajad ning loodud meeldivalt vahelduvate, kuid mitte liiga karmide tõusudega.

Tõrva kandis saab proovida ka Härma suusarada, mille pikkus on 4,5 kilomeetrit. Sellelt viib tähistatud tee Tõrva valgustatud suusarajale, moodustades kokku 8,1 kilomeetri pikkuse ringi ehk paraja koormuse kogu perele. Rada kulgeb peamiselt metsas, sisaldades nii laugeid lõike kui ka tõusude – languste gruppe. Rajal on 400 meetri pikkune lastering ning 1,2 kilomeetri pikkune ringi kujuline rada juba natuke suurematele suusasõpradele.