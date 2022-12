Need kolm märki viitavad külmakahjustusele

Punaseks värvunud nahk. Külmakahjustus tekib kergemini sõrmedel, varvastel, põskedel, ninal, kõrvadel ja lõual. Kui üks neist piirkondadest värvub punaseks, on tegu juba esimese külmanäpistusega. See ei kahjusta nahka küll oluliselt ega ka jäädavalt, kuid annab juba märku, et peaksid soojemasse kohta minema. Teine ohumärk on see, kui nahk on katsudes väga külm ning pisut valulik.