Üllatav asi aitab lihtsalt kaalu langetada

Et mõista, milline on inimese soolestiku mikroobide mõju kehakaalu langusele, uurisid teadlased 105 ülekaalulist inimest, kes kõik osalesid aastases kaalulangetusprogrammis. Nende kaalulanguse jälgimiseks registreerisid teadlased osalejate algse kehamassiindeksi.

Teadlased registreerisid ka teatud ainevahetuse veremarkerite tasemed – näiteks kolesterooli tasemed –, et mõista, kui kergesti iga osaleja võiks rasva põletada. Uuringu alguses ja lõpus koguti väljaheiteproove, et teha kindlaks, millised mikroobid olid iga osaleja soolestikus ja millisel tasemel.

Autorid leidsid ka, et bakterikolooniate, eriti bakterite Prevotella kasv aitab kaasa tervislike ainete, nagu lühikese ahelaga rasvhapete, tootmisele. Need ained vähendavad teadaolevalt põletikku, mis võib hõlbustada kehakaalu langust.

Teistest uuringutest teame, et inimese geenid võivad mõjutada rasvumise riski – kuigi pole selgeid tõendeid selle kohta, et geneetika mõjutab ka kehakaalu langetamise võimet. Kuid see hiljutine uuring näitab, et inimese soolestikubakterid on seotud võimega põletada rasva ja kui palju inimene kaalu kaotab.