Eesti Proviisorapteekide Liit: juhised laste palaviku alandamiseks ja valu vaigistamiseks

Nakkusega seotud kuni 38,5 C palavik iseenesest alandamist ei vaja, aga kui lapsel on teisi infektsioonist tingitud sümptomeid, nagu lihasevalud, peavalu, iiveldus, valud, halb enesetunne või märkimisväärne väsimus, võib palavikualandajaid kasutada.

Palaviku leevendamine üle kolme kuu vanusel lapsel

Ühekordne annus on 10-15 mg/kg, maksimaalne lubatud koguannus ööpäevas on 60 mg/kg kohta. Hetkel ei pruugi tarneraskuste tõttu olla saada väikelastele mõeldud siirupeid, kuid sobivaks alternatiiviks on paratsetamooli sisaldavad rektaalsuposiidid (pärakuküünlad). Paratsetamooli suposiite on erinevates annustes (80 mg, 125 mg, 250 mg, kuid neid ei pruugi olla). Manustada tuleb terve suposiit – seda ei tohi poolitada ega purustada.