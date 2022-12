ME SAAME HAKKAMA ⟩ Ja äkki on jõud otsas ja tühjustunne südames

Lootusetustunne tabab valusalt neid, kes on pikka aega üritanud elada ilusa fassaadi taga ja eitada, et elus on midagi valesti.

Jõulud on aeg, mil kõigil võiks olla südames mõnus ja helge tunne. Ometi just sellisel ajal on meie seas küllaga inimesi, kel on tunne, et enam üldse ei jaksa, ja peas ei anna rahu küsimus, mis mõte kogu sel elul on. Lootusetuse ja tühjuse tunne, väsimus, kurnatus käivad sinna juurde ning helget enesetunnet pole kuskilt võtta.