Tsüstilise fibroosi ravim võib päästa kopsupõletiku-surmast

Kopsupõletik on kõige sagedasem põhjus, miks vedelik kopsudesse koguneb. See seisund, mida nimetatakse kopsuturseks, põhjustab kopsude õhuruumi osade täitumist vedelikuga. Patsientidel on raske hingata ja nende keha ei saa piisavalt hapnikku. Diagnoosiks on äge respiratoorse distressi sündroom ehk ARDS.

«Vaatamata tipptasemel meditsiinilistele protseduuridele sureb intensiivravis umbes 40 protsenti ARDS-iga patsientidest. Probleem on selles, et antibiootikumid, viirusevastased ravimid ja immuunmoduleerivad ravimeetodid toimivad harva piisavalt hästi,» ütleb uuringu juht prof Wolfgang Kuebler, Charité füsioloogiainstituudi direktor. «Seetõttu kasutasime oma uuringus (tavapärasest) väga erinevat lähenemisviisi. Selle asemel, et keskenduda haigustekitajatele (viirustele ja bakteritele), keskendusime kopsude veresoonte barjäärifunktsiooni tugevdamisele. See on mõistlik, kuna see on kopsuturse vedeliku allikaks. Kopsu veresooned muutuvad läbilaskvaks, võimaldades vedelikul verest voolata ümbritsevatesse kudedesse ja seeläbi õhuruum üleujutada.»