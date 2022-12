Valu põhjustav haigus saab hoogu pidusöögist

Mehed haigestuvad podagrasse enam kui naised

Tavaliselt haigestutakse podagrasse 40-50 aasta vanuselt. Mehed haigestuvad sagedamini kui naised. Naistel suureneb haigestumise risk seoses menopausiga ning see on dr Glükmanni sõnul aeg, mil naised peaksid tervisekontrollis tihedamaini käima, et ennetada südame-veresoonkonna- ja suhkruhaigust, mis võivad omakorda olla podagra eelsoodumuseks.

Kusihappevaene dieet on A ja O

Vajadusel määrab arst kusihappe taset alandavat ravimit. Ravi ja dieedi toimimist aitab regulaarselt jälgida podagra diagnoosi saanud inimeste tervisekontroll. See näitab, kui aktiivne on põletik organismis ning kas kusihappe tase vastab eesmärkväärtusele. Samuti saab hinnata ravimite mõju maksatalitlusele. Podagrahaige jälgimise pakett on mõeldud inimesele, kes on saanud podagra diagnoosi ning soovib jälgida haiguse kulgu ning oma organismi seisundit. See annab vastuse küsimustele, kas ravi on efektiivne, kui aktiivne on põletik organismis, kas ravimite tarvitamine on mõjutanud maksatalitlust, kas vere üldpilt on normaalne, ja kas kusihappe tase organismis vastab ravi eesmärkväärtusele (alla 360 umol/l või toofuste korral alla 300 umol/l).