Pähkliallergiast saab lahti

Maapähkliallergiate osas on levinud väärarusaam, et see pole tõsine terviseprobleem. Ehkki maapähkliallergiaga patsientidel on surmaga lõppeva reaktsiooni oht väike, mõjutab see elukvaliteeti oluliselt ja paljud pered tunnevad lootusetust. Uuringu vanemautor on Edmond Chan, ülikooli arstiteaduskonna lasteallergia ja immunoloogia osakonna juhataja.