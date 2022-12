Apteeker hoiatab: ära riku teadmatusest oma naha nähtamatut kaitsekihti

Õige nahahooldus on vajalik sõltumata sellest, kas nahal on mingi probleem või mitte. Pesemisvahenditeks sobivad kõige paremini dušikreemid ja -õlid, mis sisaldavad niisutavaid komponente nagu uureat, laktaati, linool-, linoleenhapet. Peale duši all või vannis käimist tuleks kasutada niisutavaid baaskreeme, millega toetame nahabarjääri. Rasvasemad kreemid ja salvid sobivad siis, kui nahk on kuiv ja ketendav. Kreemide olulised koostisosad on näiteks hüaluroonhape, lanoliin, tseramiidid, taimsed õlid ja uurea. Ka päikesekreem kuulub hea nahahoolduse juurde olenemata aastaajast. Talvel, mil päike väga aktiivne ei ole, võiks näol kasutada päevakreemi, mis päikesekaitset juba sisaldab.