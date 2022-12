Ravim võib aidata südamepuudulikkust vältida

Umbes pooltel südameinfarkti põdevatest inimestest tekib verejooks südamelihases, selgitab Krannerti südame-veresoonkonna uuringute keskuse tegevdirektor Rohan Dharmakumar probleemi olemust. «Viimase kümnendi jooksul on meie uuringute eesmärk olnud mõista südamelihase-sisese verejooksu ägedaid ja kroonilisi mõjusid. Need uuringud on viinud arusaamisele, et verejooksu tõttu vabanev raud soodustab rasvkoe moodustumist südames. Kui kahjustatud südamelihas asendatakse rasvkoega, ei saa see verd tõhusalt südamest välja suruda, mille tulemuseks on südamepuudulikkus.»