Gonorröa sümptomid, mida pead teadma

Kui gonorröa jätta ravimata, võib see edasi kanduda eesnäärmesse, munanditesse, kusejuhadesse ja harvemini ka verre, kus see tekitab juba märkimisväärse kogu keha haarava põletiku. Tüsistustena pole välistatud ka krooniline eesnäärmepõletik ja viljatus, naistele nakkuse kandudes aga vaagnaelundite põletik.

Eritis peenisest. Ebatavaline eritis on üks peamisi põletiku sümptomeid. See võib olla nii paksema kui vedelama konsistentsiga kui ka värvuselt erineda, olenevalt mehest. Üldjuhul tekib ebatavaline eritis kahe nädala jooksul pärast nakatumist ning selle murega tuleb tingimata arsti poole pöörduda.

Kurk valutab. Oluline on teada, et gonorröa nakkus võib edasi kanduda ka oraalseksi teel. Paljudel juhtudel siis sümptomeid ei esinegi, kuid need võivad endast märku anda ka valuliku kurgu ning turses lümfisõlmedena.