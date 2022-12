Uuel aastal paranevad ravivõimalused eriarstiabis

«Meditsiin areneb järjepidevalt, seega tuleb vastavalt ravikindlustuse eelarve võimalustele täiendada igal aastal ka tervishoiuteenuste loetelu. Lisame eriarstiabisse mitukümmend uut teenust, mis on vajalikud patsientide raviks ja elukvaliteedi parandamiseks. Et katta 2022. aasta hinnakasvu, kompenseeritakse tervishoiuteenuse osutajatele suuremas mahus ehk täiendava 20 miljoni euro eest ka üldkulusid,» rääkis Tervisekassa eriarstiabi teenuste peaspetsialist Kadri Popilenkov.

Uuel aastal toimub oluline muudatus toitmisravis, sest Tervisekassa hakkab rahastama suukaudseid toitmisravi preparaate päriliku ainevahetushaigusega, seedetrakti kaasasündinud või omandatud puudulikkusega ja põletikulise soolehaigusega patsientidele. Seda koos seotud nõustamis- ja konsiiliumiteenustega, mis on olulised toitmisravi määramiseks, selle tulemuslikkuse jälgimiseks ja ravi lõpetamiseks. «Pärilike ainevahetushaiguste korral hüvitatakse preparaate 100 protsendilise soodusmääraga, sest nende patsientide ravi on eluaegne. Teiste näidustuste korral on soodustus 75 protsenti. Haiglaravil viibivatel patsientidel on soodusmäär 100 protsenti, kuna haiglasse jõuavad enamasti raskemate terviseprobleemidega patsiendid,» selgitas hüvitamise korda Popilenkov.