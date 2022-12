Proviisor õpetab kuidas nohust kiiremini lahti saada

Nohu põhjustavad umbes 200 erinevat viirust, neist kõige sagedasemaks põhjustajaks on aga rinoviirused. 1950. aastatel, kui otsiti külmetushaiguste põhjustajaid, avastatigi uuringute käigus rinoviirus. Rinoviirus levib nii piisknakkusena kui ka pindade ja lähikontakti kaudu ja on väga vastupidav, suutes ilma peremeesorganismita püsida nakkusvõimelisena isegi kuni kolm kuud. Kuna rinoviirusele kõige sobilikum temperatuur on 32°C, siis on sellele parimaks kasvulavaks ülemised hingamisteed, kus temperatuur on pideva jaheda õhu liikumise tõttu madalam, seda eriti sügis-talvisel hooajal. Seetõttu ongi nohu peamiseks levimisajaks periood septembrist aprillini. Lisaks sobivale temperatuurile algavad siis jälle kool, lasteaed ja trennid, mis läbi tiheda sotsiaalse elu soodustavad omakorda nakkuse levikut.