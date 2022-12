Kas tead, millal pöörduda optometristi ja millal silmaarsti poole?

Oftalmoloog ehk silmaarst on arstiteaduskonna lõpetanu, kellel on üldarstile vastavad teadmised kogu inimorganismist ja seda kimbutavatest haigustest. Oftalmoloog on läbinud ka erialase residentuuri, mille käigus on saadud mitmekülgne ja sügav teadmistepagas erinevatest silmahaigustest, nende diagnostikast ja ravivõtetest – nii meditsiinilises kui ka kirurgilises võtmes. Oftalmoloogid tegelevad silmahaiguste diagnostika ja raviga.