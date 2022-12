Toiduhügieeni ABC: kas liha võib enne küpsetamist pesta? Millal võib kuumtöödeldud toidu külmkappi panna?

Temperatuur vahemikus 7–60 °C on soodne paljude mikroobide kasvuks. Ka toidu taaskuumutamisel ei piisa üksnes toidu soojendamisest, vaid toidu sisetemperatuur peab saavutama vähemalt 75 °C. Kuumuta suppe ja hautisi keemiseni. Veendu, et hakklihast road ja liharulaadid oleksid läbinisti kuumad. Liha puhul veendu, et lihamahl oleks läbipaistev, mitte roosakas. Võimalusel kasuta lihatermomeetrit, eriti suurte lihatükkide ja tervete linnurümpade puhul. Jälgi, et termomeeter ei puutuks vastu luud või küpsetusanuma seina. Mikrolaineahjus toitu kuumutades pea meeles, et toit kuumeneb seal ebaühtlaselt ja toitu võivad jääda külmad kohad, kus säilivad ohtlikud bakterid. Seega veendu, et toit on läbinisti kuum. Pööra tähelepanu ka plastnõudele – kõik ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus! Kuumutatud toitu tuleb hoida kas kuumana üle 60 °C või jahutatuna alla 7 °C, sest toatemperatuuril võivad mikroobid väga kiiresti paljuneda.