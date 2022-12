Abinõu tõmbab Alzheimerile pidurit

See on järeldus uuest uuringust, mis põhineb enam kui poolteist aastakümmet kestnud ligi 62 miljoni 65-aastase ja vanema ameeriklase haigusriskide jälgimisel.

«Varasemad uuringud näitasid, et looduskeskkonnad, nagu metsad, pargid ja jõed, võivad aidata vähendada stressi ja taastada tähelepanu,» märkis peamine autor dr Jochem Klompmaker Harvardi T. H. Chani rahvatervise koolist. «Lisaks pakub looduskeskkond kehalise aktiivsuse ja sotsiaalse suhtluse võimalusi ning võib vähendada kokkupuudet õhusaaste, äärmise kuumuse ja liiklusmüraga.»

Ja Klompmakeri sõnul täheldasid teadlased, et mida rohelisem on vanema inimese ümberkaudne keskkond, seda väiksem risk on sattuda kummagi neuroloogilise haiguse tõttu haiglasse.