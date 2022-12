Kas rapamütsiini elu pikendavat toimet võiks Jumalasse uskumisega võrrelda?

Prantsusmaal elas 17. sajandil matemaatik, füüsik, filosoof ja teoloog Blaise Pascal. Tema üks paljudest filosoofilistest mõtisklustest, mida tuntakse Pascali kihlveo nime all, jõudis järeldusele, et Jumalasse uskuda on kasulik vaatamata sellele, et tema olemasolu pole võimalik tõestada. Tema arutelu järeldused veidi lihtsustatud kujul ütlevad, et kui Jumal on ja sa oled temasse uskunud, siis on sinu koht paradiisis ehk siis kasud on suured; kui Jumal on ja sa pole uskunud, siis on kahjud suured ja sinu koht on põrgus; kui Jumalat pole ja sa pole ka uskunud, siis vahet pole; kui Jumalat pole, aga sa oled uskunud, siis on see teinud sinu elu paremaks ja harmoonilisemaks ehk sinu kasu on suur.