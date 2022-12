Onkoloog avaldab, mis on eesnäärmevähi esmane sümptom

Teine asi on PSA analüüs, mida määratakse 50+ vanuses meestele korra või kaks aasta jooksul. Ta ei ole väga hea marker eesnäärmevähi diagnoosimiseks, vaid on eesnäärme koe spetsiifiline ja PSA väärtuse kõrgenemise põhjuseid on teisigi. Siiski annab ta meile märku, et midagi võib valesti olla, sest mida suurem on PSA väärtus, seda suurem on tõenäosus, et tegu on eesnäärmevähiga.

Siin mängivad jälle rolli riskigrupid ja kas tegu on agressiivse või mitteagressiivse haigusvormiga. Need kõik annavad erinevad tõenäosused, kasutatakse erinevaid ravimeetodeid. Lisaks on oluline faktor, kas haigus on ainult konkreetses organis või on ta levinud lümfisõlmedesse. Eriti ohtlikud on kaugmetastaasid, põhiliselt luudes, vahel ka teistes organites. Kui haigus on diagnoosimise hetkeks juba kaugmetastaaside staadiumis, siis on 30 protsendi patsientide elulemus viis aastat, 70 protsendil vähem kui viis. Õnneks on tänapäeva ravimeetodid piire nihutamas ning eesnäärmevähist saame sageli rääkida kui krooniliselt kulgevast haigusest, millest ei terveneta, ent mida on võimalik kontrolli all hoida aastaid ja aastaid.