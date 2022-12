Jaanson: kuulmispuudega inimesed jäid ilma intervjuust presidendiga

«Peale kuulmispuudega inimeste aastaid kestnud otsesuhtlust ja asjaajamisi meelepuudega inimeste ligipääsetavuse parandamise nimel ei osanud enam selle peale tullagi, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) ei pea jätkuvalt kuulmispuudega inimesi vääriliseks presidendi öeldavast otse osa saama,» kirjutas Jaanson president Alar Karisele ja ERR-ile läkitatud pöördumises.

Jaanson juhtis tähelepanu, et ETV kanalil üle kantud presidendi Alar Karise intervjuu edastati ilma subtiitrite ja viipekeele toeta. «Audiovisuaalteenuste ligipääsetavuse teema on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses märgitud aastast 2007. Seadus sätestab, et teleprogrammide originaalsaated peavad Rahvusringhäälingu võimaluste piires olema maksimaalselt kättesaadavad kuulmispuudega inimestele,» kirjutas Jaanson.