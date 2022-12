Praktilised nipid mahlase ahjuprae valmistamiseks

Prae valmistamisel kipub sageli ununema vana tõde ­– liha vajab enne küpsetamist tund aega toasoojas seismist. Liha kuivab kiiresti ja muutub sitkeks, kui tõsta see külmkapist otse pannile või ahju. Kokmanni sõnul küpseb toatemperatuuril seisnud liha kiiremini ning prae valmistamiseks kulub vähem energiat. Sama tõde kehtib ka lihatööstuste valmistoodete kohta.

Milline on õige temperatuur?

Maitsva ahjuprae valmistamise peamiseks nõksuks on õigesti valitud temperatuur ja küpsetamisele kulutatud aeg.

«Küpsetamise alustõde väidab, et kilo liha saab valmis ühe tunniga ning kaks kilo kahe tunniga. Sobivaim temperatuur küpsetamiseks on 170 kraadi,» ütles Nõo Lihatööstuse tehnoloog. Antud reegel kehtib pöördõhuga ahjus küpsetamisele. Ahi tuleb enne kokkamist kuumutada soovitatud temperatuurini.

«Selleks, et praad oleks mahlane, tuleks tekitada lihale aurukeskkond. Seda eriti turult ostetud toorest liha kasutades, mis on üldjuhul kuivem. Poes müüdavate valmis praetükkide puhul on tootjad sellega enamasti juba arvestanud,» tõdes Kokmann. Seega tasuks praad panna ahjupanni asemel küpsema kaanega ahjupotti või siis küpsetuskotti. Kinnises ahjupotis küpsetades tuleks sinna valada kuni veerand klaasi vett ja tõsta ahju temperatuur umbes 200 kraadini. Ahjukotis küpsetades valmib liha omas mahlas 170 kraadi juures. Kotti kogunenud leemest saab valmistada maitsva kastme.