India uurib Usbekistani laste surmas süüdistatud köhasiirupit

Marion Biotech on teine India ravimitootja, mille suhtes on alates oktoobrist taolise vahejuhtumiga seoses uurimist alustatud. Oktoobris seostas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ühe teise kohaliku ravimifirma toodangut laste surmaga Aafrikas.

Terviseminister Mansukh Madaviya ütles, et uurijad on vestlenud oma Usbekistani kolleegidega ja inspekteerivad firma rajatist pealinna New Delhi lähedal.

Ta lisas, et köhasiirupi proovid on saadetud kohtuekspertiisi.

«Edasisi meetmeid võetakse sõltuvalt uurimisraporti tulemustest,» ütles ta.

Usbekistani tervishoiuministeerium teatas kolmapäeval, et 18 last surid pärast Doc-1 Max köhasiirupi manustamist.

Esialgsed laboriuuringud näitasid, et ravimi partiis leidus etüleenglükooli, teatas ministeerium.

India ravimiametnik Dinesh Tiwari ütles AFP-le, et tootmine ravimi valmistanud firmas on peatatud. Ta lisas, et Indias seda ravimit ei müüda.

Oktoobris süüdistati India ravimifirmat Maiden Pharmaceuticals mürgiste köha- ja külmetusravimite tootmises, mis põhjustasid vähemalt 66 lapse surma Gambias.

WHO teatel olid ka need ravimid saastunud etüleenglükooliga.