Teadlane: need on järgmise aasta toidutrendid

Taimetoidu populaarsus suureneb

Inimesed on hakanud vähendama liha tarbimist, mis ühest küljest on suund rohepöörde poole, teisest küljest aga aitab ka raha säästa. Näiteks on USA-s suurenenud veganite hulk kolme aasta jooksul ligi 600%, mistõttu on neid 10% elanikest. Nii restoranid kui ka toiduainetööstus on hakanud pakkuma piima-, liha- ja juustuasendajaid. Vast kõige rohkem ostetakse piimaasendajaid, mida toodetakse kaerast, sojast, kookosest, mandlitest ja teistest taimsetest toiduainetest. Uueks piimaasendajaks on kartulist valmistatud toode, millele ennustatakse suurt populaarsust, kuna selle suhkru- ja rasvasisaldus on väike ning tootmisprotsess suhteliselt lihtne. Ka lihaasendajaid valmistatakse näiteks sojast, gluteenist, ubadest, hernestest, pähklitest ja teistest taimsetest valkudest.