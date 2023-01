Kas suguhaigus võib aja jooksul ka ise taanduda?

Võib juhtuda, et määratakse laia toimespektriga antibiootikum mõne muu haiguse raviks, mis ravib ühtlasi välja ka suguhaiguse, ilma et inimene oleks suguhaiguse olemasolust kunagi teadlik olnud.

Küll aga võib keha ise jagu saada papilloomiviirusest. Kuni 80 protsenti lesioonidest regresseerub, mistõttu alla 30aastasi naisi ja neid, kel düsplastilised muutused ei ole üle CIN 1, jälgitakse kuni kaks aastat väiksemate intervallidega ning koheselt ei sekkuta. Seda põhjusel, et noor terve organism suudab sageli sellest viirusest ise jagu saada. Seetõttu on näiteks sõeluuringutes põhimõte, et 6–12 kuu möödudes (vahel ka sagedamini) kutsutakse korduvale uuringule need alla 30aastased naised, kelle PAP-testis on tuvastatud muutus (düsplaasia), mis ei ole veel n-ö üle ohtliku piiri läinud või kui kõrge onkogeense riskiga HPV analüüs oli positiivne. Vajalikuks võib osutuda ka kolposkoopiline uuring.