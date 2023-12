Aastavahetuse tulevärgil on on lisaks nähtavale valguse- ja värvimängule ka tumedam pool, mis paistab siis, kui võtta kasutusse röntgenkiirgus. Seda ka igaaastaselt tehakse. Lisaks sellele, et tulevärgid häirivad linde ja loomi ning tänavu ka Ukraina sõjapõgenikke on põhjust arvesse võtta ka need asjaolud, mis ainult röntgenkiirguses nähtavale ilmuvad.