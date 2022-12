Jaanuarist laieneb Tervisekassa rahastatavate ravimite nimekiri

Lisaks sellele laiendatakse ka juba olemasolevate eesnäärmevähi raviks mõeldud, abiraterooni sisaldavate preparaatide soodustingimusi. Väga oluline on see, et mehed jõuaksid arstile ja alustaksid raviga õigel ajal, mispuhul on rohkem abi nii uutest kui ka juba kasutusel olevatest ravimitest. «Viimastel aastatel on Eestis erinevaid eesnäärmevähi ravimeid kasutanud ligemale 2000 meest aastas ja näeme, et neist on abi nii meeste eluea tõstmisel kui ka nende elukvaliteedi parandamisel. Üks osa on ravi ehk tegeleda tagajärgedega, kuid oluline on ka suurendada meeste teadlikkust oma tervise hoidmisel ja raskete haiguste ennetamisel. Peab ka meelde tuletama, et 2023. aasta on kuulutatud meeste tervise toetamise aastaks,» lisas Reiman.