Rospu: sama katuse all tõelise arsti vastuvõtu ja ussiõli müümine hägustab piire

Kui alustada heast, siis suurt tunnustust väärib Töötukassa otsus peatada lõpuks ometi suure osa uhuu-valdkonna koolituste rahastamise. Välja visati traditsioonilise ja täiendava meditsiini, ilumassaaži, osteopaatia, kiropraktika ja refleksoloogia koolitused; ilma vastava erialase baashariduseta ei saa õppida taastusravi, tegevusteraapia, toitumisnõustamise, dietoloogia, füsioteraapia, kõneravi, töötervishoiuga seotud taastusravi ja teraapia ning optomeetria erialasid. See on oluline muudatus, sest hulk internetist diplomeid ostnud libameditsiini koolitajaid on endale usaldusväärsust saanud just tänu sildile «Töötukassa koolituspartner».