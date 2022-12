Soome teadlased tuvastasid üllatava viisi, mis aitab insuldist taastuda

Ligikaudu 40 protsenti insuldi üleelanutest kogeb afaasiat, raskusi kõne- või kirjakeele mõistmisel või esitamisel, mis on põhjustatud ajuveresoonkonna kahjustumisest. Pooltel neist juhtudest püsib kõnehäire veel aasta pärast insulti. Afaasial on laiaulatuslik mõju insuldi üle elanud inimeste funktsioneerimisvõimele ja elukvaliteedile ning see viib kergesti sotsiaalse isolatsioonini.