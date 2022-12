Suurbritannia Bournemouthi ülikoolis tehtud uuringud näitasid, et kuigi enamik täiskasvanuid on teadlikud, et hea tervise huvides on vaja süüa 5 portsjonit puu- ja juurvilju, marju ja pähkleid päevas, on nende arusaam sellest, kuidas selleni jõuda, üsna hägune.